Elektrilevi on voolu taastanud 33 000 kliendile

Kõige rohkem on vooluta majapidamisi Harju-, Rapla- ja Viljandimaal. Üle Eesti töötab rikete kõrvaldamiseks 70 meeskonda. Tänaseks eesmärgiks on taastada vool elutähtsatel objektidel ja suuremates asulates.

Tema sõnul peaks 80 protsenti klientidest tänase jooksul voolu tagasi saama. Neile, kel läheb elektrivarustuse taastamisega kauem, saadab Elektrilevi tänase tööpäeva lõpuks sms-sõnumi. „Suurem hulk saab elektri küll täna-homme tagasi, kuid paratamatult läheb üksikute metsataludega isegi kuni esmaspäevani. Tänase päeva lõpus saame hakata klientidele juba täpsemat infot sõnumitega saatma. Ühtlasi suhtleme omavalitsustega, et kriitilisemaid olukordi välja selgitada ja elanikele abi pakkuda. Klientidel, kelle olukord on elektri puudumise tõttu väga kriitiline, palume helistada numbril 1343 ja teeme kõik võimaliku, et tõsistele muredele kiire lahendus leida,“ lisas Tõnissaar.