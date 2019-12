Tellijale

Kirna mõisa omanik Reimo Lilienthal ütles, et puu vandus alla eile õhtul kella 21 paiku. Mõisas olid parasjagu pulmad, kui peokülalised ja mõisa töötajad kuulsid hirmsat raginat ning seejärel mattus kõik pimedusse.

Lilienthal märkis, et selles suhtes oli tegemist õnneliku õnnetusega, et puu kukkus pulmakülaliste pargitud autodest paar-kolm meetrit eemale. «Mõisas on osaliselt elekter olemas, kuid vett pole,» märkis ta.