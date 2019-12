Mis toimub metsas? Esimene loom näitas ennast rajakaamerale

Selgub, et kitsel polnudki kõht tühi, sest viljaterad teda ei huvitanud.

Mikussaar selgitas, et hea õnne korral võivad rajakaamera videole jääda ka põdrad, jänesed, nugised, kährikud ja isegi hunt või ilves.

Rajakaamera on seadistatud nii, et kui ees keegi liigub, siis filmib see 30sekundise videoklipi.