Vallavanemad läksid, kabinetid jäid

Järva vallavanem Rait Pihelgas selgitas, et seitsme valla ühinemislepingus, mille alusel Järva vald loodi, lepiti kokku vallamajade allesjäämises. Seda suuresti põhjusel, et iga piirkonna inimesed saaksid teenuseid harjumuspärasest kohast. «Inimlik oli pakkuda ka vallaametnikele töötamise võimalust elu­kohale lähimas administratiivhoones,» lausus ta.

Pihelgas sõnas, et kõik seitse vallamaja kuuluvad endiselt vallale, kuid nende kasutus on kohati muutunud. Järva-Madisel asuv vallamaja on antud kümneks aastaks kohaliku külaseltsi hallata, sest vald hoonesse sobivat rakendust ei leidnud, aga kohalikud elanikud soovisid kasutada hoonet kogukonna tugevdamise eesmärgil. Külaselts selle eest renti ei maksa.