Paidel on tuleval aastal raha nii kunstmuruväljakuks, tenniseväljakuteks kui tervisespordi välikompleksiks

"Olulisemad investeeringuobjektid on Tiigi tänava taastusremont ja Pika tänava rekonstrueerimine, samuti kergliiklusteede väljaehitamine. Kavas on jätkata Paide Muusika- ja Teatrimaja ja Paide Sookure Lasteaia remontimisega, Roosna-Alliku Lasteaia Hellik ehitustöödega, tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojektiga peamiselt endise Paide valla ja Roosna-Alliku piirkonnas," selgitas Värk. „Kuna Järvamaa ja Paide inimesed on Eestis kõige liikuvamad, siis selleks, et see jätkuks ja meie elanikud oleksid sportlikud ja tervislikud, kavatseme linna sporditaristut arendada. Vahetame välja kunstmurustaadioni katte, rajame kauaoodatud tenniseväljakud ja jätkame pikaajalise projektiga ehitamaks välja tervisespordi välikompleks nn vana prügila territooriumil."