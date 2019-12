Loe, millised tulevad pühad arestimajades

Tellijale

Samamoodi on ka arestimajade aasta lõpu täituvusega. «Aastad ja kuud on erinevad,» selgitab Paide politseijaoskonna arestimaja juhtivpolitseinik Aivo Piisner. «Seda öelda, et suvel on kainenejaid rohkem ja talvel vähe, ei saa. Kui aastaid tagasi läksid peod käest ära ennekõike nädalavahetustel ja pühade ajal, siis praegu pole enam vahet. Enese või teiste elu võidakse ohtu seda nädalapäevast sõltumata.»