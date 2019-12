Tellijale

Kaitseliidu Järva maleva pealik Gabriel Rikberg ütles, et üleriigiliselt koondub sündmuse tähistamise põhiraskus Narva, kuhu sarnaselt teiste malevatega läkitavad järvalased oma liputoimkonna. Just Narva all käisid 100 aastat tagasi ägedaimad kaitselahinguid ning positsioonide pidamine avas soodsamad võimalused rahus kokkuleppimises.