Ametid juhivad tähelepanu pürotehnika ohutule kasutamisele

„Kuigi avalikus kohas on kindel aeg, millal ilutulestikku lasta võib, siis paraku ei pea kõik inimesed sellest nõudest kinni ega arvesta kaaskodanike huvidega,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eestis kehtiva regulatsiooni kohaselt on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Mujal kui avalikus kohas on see keelatud ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.