Nüüdsest on igas omavalitsuses kaitsealune musta toonekure pesa

Jõulude eel korrigeeritud keskkonnaministri määrusega on Järvamaale lisandunud kaks uut musta toonekure kaitsealust püsielupaika. Varasemast on kaitse all haruldase linnu püsielupaik Türi vallas, nüüd lisandus loetellu üks toonekure püsielupaik Järva ja üks Paide linnas. Suur-konnakotka püsielupaiku Järvamaal ei ole.