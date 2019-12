Veel jõuab: märka ja tunnusta tublisid kultuuri- ja sporditegijaid

Kell 15 on taotluste esitamise tähtaeg.

Järvamaa spordipreemia on asutatud 1999. aastal. Spordipreemia eesmärk on tähtsustada sporti, tunnustada ja tutvustada üldsusele tippsportlasi, treenereid, kehalise kasvatuse õpetajaid ja teisi isikuid, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa sporditegevusele maakonnas.