Koerus tuleb vägev aastavahetuse pidu

Üks peo korraldajaid Hannes Linno ütles, et aastavahetuse peol on nad varasemate pidudega võrreldes teinud mõned muudatused. «Mõnus ja hubane keskkond on loomulikult jäänud. Kuid senisest enam paneme seekord rõhku kvaliteedile ja uuendusmeelsusele. Seda nii heli- kui valgustehniliselt kui ka peo üldises atmosfääris,» märkis ta.

Linno sõnul toovad nad Koeru aastavahetuse peole kohaselt eriti effektse valgustehnika ja ka lavaline kujundus saab olema tavapärasest erinev.

Linno selgitas, et rahva soovidele vastu tulles tõid nad mängu võimaluse laudu broneerida. «Aga, et keegi tühja laua taga pikka õhtut ei peaks veetma, saab lauda ette tellida ka oma seltskonnale suupisted,» sõnas ta. «Aastavahetus on igale inimesele oluline ja eriline sündmus, mistõttu peame hoidma stiili ja pakkuma erinevaid võimalusi, et kõik saaksid meelepäraselt pidu nautida.»

Linno lisas, et baaris toimetavad seekord kohalikud tegijad, kuid sellele vaatmata pakutakse koostöös Eesti nimekate tootjatega laia kokteilivalikut. «Usun, et igale maitsele leidub midagi ning kindlasti saab tellida ka alkoholivabasid kokteile. Aastavahetuse puhul saab baarist ka vahuveini,» rääkis ta.

Aastavahetusel on Linno sõnul koerulastel kombeks koguneda kultuurimaja esisele alale, et üksteist saabunud uue aasta puhul õnnitleda. «Kindlasti läheb uut aastat õue tervitama ja koduaedadest lastavat ilutulestikku vaatama ka peole kogunenud rahvas. Kas me midagi ka Wildin´Koeru ürituse poolt taevasse läkitame, jääb üllatuseks. Küll aga saab aastaalgus saalis tervitatud ägedate valguseffektidega,» lausus ta.

Linno lubas, et peol mängitakse muusikat erinevale maitsele. «Pärast südaööd esineb Bad Art. Õhtu jooksul astuvad lavale ka Dance Sensation tantsutüdrukud,» täpsustas ta.

Plaate keerutab Ring FM-ist tuntud diskor Simon Jay. «Temaga teeme koostööd juba mitmendat korda ja mulle tundub, et Simon teab, mis rahvale meeldib. Selline on igatahes olnud peorahva tagasiside,» lausus Linno. «Õhtu jooksul leian ka mina ise ja meie teine peakorraldaja Jarl-Joosep Ilves vähemalt tunnikese aega, et pakkuda omalt poolt rahvale head muusikat.»