Uusaastaöö Järvamaal: autod püsisid teel, raketid räästasse ei lennanud, vaid paar peret läks karvupidi kokku

Paide politseijaoskonna välijuht Heigo Einassoo tõdes, et kuigi väljakutseid oli kümme, polnud need tavaliste nädalavahetuse valvetega võrreldes midagi enneolematut ega erilist. «Purjus inimesi liikus ja rahurikkumisi tuli ette, kuid need olid olukorrad, mis said kiirelt lahendused. Tõsisematest juhtumites võib ehk esile tuua, et politseil tuli kahjuks siiski fikseerida kaks perevägivalla juhtumit,» lausus ta.