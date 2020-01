Tellijale

Türis spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et liikumissari koosnes viiest etapist. «Igal esmaspäeva õhtul kogunesid liikuda soovivad inimesed Türi linna võimlasse, et saada ülesanne ja see täita. Kokku osales üritusel 73 inimest,» täpsustas ta.