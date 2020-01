Maakonna kultuuriüritused pääsevad nüüd paremini pildile

Selleks, et Järvamaad paremini pildile tuua ja üritusi ka väljapoole maakonda reklaamida, on loodud sündmuste korraldajatele võimalus oma ettevõtmise kohta teavet tasuta jagada www.kultuurikava lehel.

MTÜ Järva Arengu Partnerite konsultatnt Sille Pudel ütles, et selleks korraldavad SA Järvamaa Arenduseskus, MTÜ Järva Arengu Partnerid ja MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 9.jaanuaril kaks koolitust, kus õpetatakse Järvamaa sündmuste korraldajatele, kuidas oma üritusi kultuurikava.ee lehele üles panna.

Pudel täpsustas, et koolitused toimuvad kell 13 Koeru kultuurimajas ja kell 17.30 Türi kultuurimajas. Oma osalusest palus ta kõigil huvilistel teada anda lingil https://forms.gle/Jqrbb5nqR295dDrN9

Osalejatel on soovituslik kaasa võtta oma arvuti, et tööetapid kohe praktiliselt läbi teha ning kohapeal proovida ürituse lehele üles panekut.

Pudel täpsustas, et www.kultuurikava.ee kasutajakonto tuleb luua igal ühel endal ning oma ürituse sisestab ka igaüks ise ja see on täiesti tasuta.