Õhtul ja öösel võivad Kesk-Eestis muutuda teed libedaks

Täna pärastlõunal on suuremad põhi- ja tugimaanteed soolaniisked või soolamärjad. Teetemperatuurid on valdavalt plusspoolel, Kesk-Eestis veidi alla 0 kraadi. Paiguti on teetemperatuurid miinuspoolel ka Ida- ning Kagu-Eestis.