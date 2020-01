Kutsehariduskeskus ootab õpipoisse õppima

Viie aasta jooksul on kooli õppima asunud 501 õpipoissi. Praegu õpib kutsehariduskeskuses 221 õpipoissi. Erialadena on esindatud näiteks põllumajandus, puhastusteenindus, elektritööd, teetöömasinate juhtimine, katuseehitus, hooldus, müügitööd, klienditeenindus, kaubandus, laotöö, plaatimine ja veekäitlus.

Kui ettevõte tunneb huvi töökohapõhise õppe vastu, siis ikka seepärast, et selleks on vajadus. Õpetamine ise toimub koostöös kooliga- juhendamine ja osalemine teoreetilises õppetöös. Kool kannab hoolt paberite eest – koostab õppekava jne. Õppe lõpus on kutseeksam, selle õnnestumine on kooli ja ettevõtte ühine eesmärk.