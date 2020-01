Ilmateenistus hoiatab: õues kisub taas tormiseks

Reedel liigub aktiivne madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu suunas ning selle jõulise surve tõttu tõusevad edelatuule puhangud sisemaal 17–18, rannikul 25 m/s. Öösel on pilvekiht õhem ja mõnes kohas võib vaid nõrka vihma poetada, päevaks jõuab Lääne-Eestisse tihedam vihmasadu, mis edasi ida poole liigub, õhtu on laialdaselt vihmane. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, saarte rannikul kuni +5, päeval +2..+6°C.