"Enne jõule, detsembri esimeses pooles, sõitsin Müüslerist läbi ja märkasin, et mälestussamba infotahvel on pime. Seal kippus üks lampidest läbi minema ja arvasin, et sellepärast valgust pole," rääkis Järva valla Järva-Jaani ja Kareda piirkonnajuht Uku Talvik kuidas ta infotahvli läbilõigatud juhtmed ja kadunud lambi avastas.