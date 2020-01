"Kodutunde" heategevuskontsert kogus pea 280 000 eurot

"Oleme südamest tänulikud Kodutunde vaatajatele ja armastatud artistidele, kes on andnud niivõrd suure panuse, et saaksime ka uuel hooajal minna appi nendele, kes seda nii vajavad ja ootavad," ütles saate produtsent Kristi Loigo.

"Kodutunne" soovib aidata

«Kodutunne» külastas Albu külas elavat 8aastast Marten Mattiast, kelle ema ta 6 aastat tagasi Maxima poe ette jättis ning kes on sellest hetkest vanaema kasvatada olnud. Maja, kus nad elavad, on aga pisike, madalate lagede ning ilma ühegi mugavuseta. Vanaema Eve töötab lüpsilaudas, igal hommikul paneb valmis tütrepojale kooliasjad, teeb hommikusöögi ja läheb tööle. Kõige muuga peab päeva jooksul Marten Mattias ise hakkama saama. Saabki ja ootab õhtul vanaema koju. Koos arutavad päevamuresid ja teevad uusi plaane. See on nende väike maailm. «Kodutunne» tahab aidata seda tublit vanaema ning luua väikesesse sahvrisse kanalisatsioon ja pesemisruum, et natukenegi kergendada seda koormat, mida nad kahepeale kandma peavad.

Eelmise aasta augustis õnnetult pallimängu mängides ja vette kukkudes sai Türi noormees Rasmus kaelatrauma. Ta vajab toetust taastusraviks ja hingamistarvikute muretsemiseks. Rasmusel on vigastatud kolmas ja neljas kaelalüli, mille tõttu ei ole ta ise võimeline hingama ning ennast liigutama. Motivatsioon ja tahe on noormehel suured, aga ka vigastus on kahjuks suur ja sellest tulenevalt on Rasmuse olukorra parandamine väga kulukas. Praegu on ta hingamisaparaadist täielikult sõltuv, mis eeldab igapäevast filtrite ja erinevate tarvikute vahetamist, et ei tekiks põletikku. Väga oluline on ka füsio- ja tegevusteraapia, et taastuda parimal võimalikul viisil. Kahjuks ei ole nende kodus sellist ruumi, kus noormees saaks hakata jõudumööda võimlemise ja vajaliku «treeninguga» tegelema. «Kodutunne» tahab soetada vajaliku trenažööri ja välja ehitada toa, kus Rasmus saaks hakata tegelema füsioteraapiaga.