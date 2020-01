Tellijale

Kuigi kõige populaarsem on endiselt ilukirjandusvaldkond, tõi Palmi välja, et väga palju loetakse ka Minu sarja raamatuid.

Ka esoteerikateemalisi raamatuid on viimastel aastatel üsna palju ilmunud. Palmi sõnutsi pole eraldi just esoteerikateemaliste raamatute kasutamist võimalik programmist saada, kuid selles liigis (siia kuulub näiteks ka astroloogia) olevate raamatute kasutamine on pigem vähenenud (võrreldes 2018.aastaga 50 laenutust vähem).