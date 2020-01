Puhumiskontrolli käigus peatati maanteedel hiigelsuur arv autojuhte

Tellijale

Paide politseijaoskonna patrulltalituse juht Halar Hallimäe ütles, et nad kontrollisid 4. jaanuaril kella 9st hommikul kella 16ni õhtupoolikul Tallina-Tartu maantee 86. kilomeetril ja Pärnu-Rakvere maantee 92. kilomeetril sõidukijuhtide seisundit. "12 politseinikku ja kaheksa abipolitseinikku peatasid seitsme tunni jooksul 2485 sõidukit ja kahjuks pean tõdema, et liiklusest kõrvaldasime kaks alkoholi tarvitanud sõidukijuhti," nentis ta.

Hallimäe lisas, et sel põhjusel peab ta uut aastat alustama juba teada tarkuse meenutamisega, et alkohol ja sõiduki rooli istumine ei tohi käia käsikäes. "Ka kerges joobes on sõiduki juhtimiseks vajalikud reaktsioonid aeglasemad ja otsustusvõime ei pruugi anda ohtlikes olukordades kõige adekvaatsemat tulemust. Kallid liiklejad, palun austame ja hoolime oma kaasliiklejate ja enese turvalisusest liikluses!“