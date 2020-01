Robert Rool kutsub üles suitsetamisest loobuma

“Olen proovinud tubakatoodetest varem loobuda, kuid eri põhjustel ­pole seda suutnud,” avaldas Lomp kam­paania alguses, kuid lootis, et sel korral suudab ta pahe seljatada. “On aeg. Tahan oma tervist päästa, raha säästa.”

Rool ütles, et tema on otsustanud lõpetada, kuid suurt ettevalmistust ta ei tee: ei näri nätsu, käi nõustamisel ega loe raamatuid. “Ma olen otsustanud ja lihtsalt lõpetan ära. Kui 1. jaanuar kukub, siis lihtsalt viskan selle suitsupaki minema,” teatas saatejuht detsembri keskpaigas.

Läinud laupäev oli mõlemal neljas tubakavaba päev. Lomp, kes kasutab nikotiiniplaastrit, oli suutnud sel päeval kiusatusele vastu panna. “Olen olnud kodus ja lähen varsti kinno, et leida meelelahutust ja muud väljundit,” ütles neiu ja kinnitas, et enesetunne on hea. Päev varem oli ta aga murdunud. “Mulle öeldi, et nii võib juhtuda, kiusatus saab võitu. Aga ma proovin nüüd jälle edasi minna nii, et ei tee.”

Rool tunnistas samuti nädalavahetusel üles, et kuigi spetsialistide jutu järgi on nikotiin kehast nelja päeva pikkuse paastuga kadunud, on temal kihk suitsetada jäänud ja seetõttu ta libastus. “Panin sigareti ette, jõudsin sealt kaks mahvi tõmmata ja siis lõpetasin,” nentis Rool, kes katsumusest loobuda siiski ei plaani.

Nii Lomp kui Rool peavad jaanuaris ettevõtmise käigus videopäevikut ja postitavad klipid Facebooki gruppi ­nimega Sigarexit. Grupis jagab nõuandeid TAI tubaka valdkonna spetsialist Minni Saapar.

“Koos teistega on tubakast loobuda lihtsam ja isegi kui selja taga on mõni tulemusteta katse, tasub alati uuesti proovida,” julgustas suitsetajaid algatusega kaasa tulema instituudi terviseriskide ennetamise keskuse alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. “Kõige olulisem on teha kindel otsus, astuda esimene samm ja ebaõnnestumise järel mitte alla vanduda.”

Väljaspool kampaaniat abistavad tubakast loobujaid apteegitöötajad, perearstid ja nõustamiskabinettide spetsialistid. Pärnumaal asub nõustamis­kabinet Pärnu haiglas ja Papiniidu ­Benu apteegis.

Perearstilt saab suitsetamisest loobuja esmast lühinõustamist, vajadusel kirjutab arst välja ravimeid ja võib suunata nõustamiskabinetti.