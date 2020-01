Elamusretk tõi seiklejad Järvamaale

ELMUSRETKED

Elamusretked on retkete sari, mille käigus õpitakse tundma Eestimaad ning avastatakse uusi ja elamusterohkeid paikasid. Rännatakse nii rabades, saartel kui ka metsaradadel. Elamusretkete eesmärk on piiluda sissetallutud radadelt kõrvale ning matakata seal, kuhu ei oleks endal mõttesegi tulnud minna. Lisaks on eesmärgiks külastada ka Eesti erinevaid maakondi, ehk iga retk aastas erinev maakond. Retkesid on ajaloo jooksul olnud igasuguseid – talvel on läbi käidud rabasid lumeräätsadega, sügiseti on avastatud pimedamaid kohti pealampidega ning Eesti Vabariigi 100. aastapäeva retke puhul on isegi kostüümid rännaku ajaks selga tõmmatud. Retked kestavad tavaliselt 4-5 tundi ja vastavalt ilma ja maastiku oludele läbitakse 10-20 km.