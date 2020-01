Ajakeskuses kõlavad kuumad Kuuba rütmid

Ajakeskus Wittenstein projektijuht Eliis Õunapuu ütles, et kontsert-tantsuõhtu algus on kell 20. Õhtu jooksul kehtib Kuuba erimenüü täis maitsvaid hõrgutisi ja värskendavaid kokteile. Rosa Cruzi juhendamisel saab tantsida rütmikaid Ladina-Ameerika tantse.

Rosa Cruz on Kuuba lauljatar ja laulukirjutaja, kes on oma muusikaga publikut võlunud juba 20 aastat. Tänaseks on artistilt ilmunud kaks albumit "Cosas del Arte" ja "Abanece". Tema esitluses kõlab suurepärane muusika, mis jutustab lugusi läbi mitmekesiste žanrite, nagu bossa-nova, funk, flamenco, latin jazz, latin popp.