Aasta nooreks juhiks valitu mõju ulatub ka Paidesse

Ensto projekteerib ja toodab nutikaid elektrilahendusi, et parandada elektrivõrkude, hoonete ja elektritranspordi funktsionaalsust, töökindlust ja efektiivsust. Ensto kui rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte ja pereettevõte asutati 1958. a ja pakub tööd ligi 1600 töötajale Euroopas, Ameerikas ja Aasias. Mullu 1. märtsil ühendati Paides valgustusseadmeid tootva Ensto Lighting viiekümne töötajaga tehas ning Keilas ja Tallinnas elektriseadmeid- ja tarvikuid tootva Ensto Ensek, kus on töötajaid 350, üheks ettevõtteks. Ühendatud ettevõtte nimeks jäi Ensto Ensek AS.