Türi ja Paide inimesed tavatsevad hädas valida numbrit 110

Alates möödunud aasta suvest informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. 1. märtsist 2020 kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat, et number on suletud ja valida tuleks 112. Politsei vana lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust saab kutsuda appi nii politseid, päästet kui ka kiirabi.

Üks oluline põhjus, miks abivajajatel tuleb eelistada numbrit 112 on kahtlemata kiirus. „Hädaabinumbrile 112 tehtud kõne tuleb meie süsteemi ilma suunamise ja automaatteavituseta. Teine ja veelgi olulisem põhjus on see, et helistajate täpsem positsioneerimine on võimalik vaid hädaabinumbrile 112 valides,“ kirjeldas Häirekeskuse Lääne keskuse juhataja Küllike Uzjukin.