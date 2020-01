Teatripere teeb Paides lastehommikut

Paide Teatri uue aasta esimene lavastus kannab pealkirja “Blablabla”. “Blablabla” uurib kuidas panna sõnad kukerpallitama, laused hundirattaid viskama ja tähed käte peal seisma. Ühesõnaga – keel ja kõik, mida sellega teha saab. Lavastus jõuab publiku ette märtsis – emakeelekuul. Aga et sõnalihased ikka soojaks saaksid, korraldab Paide Teater juba 19. jaanuaril lastehommiku, kus mängitakse sõna- ja teatrimänge nii, et keel vestil. Või hoopis keel sõlmes. Või hoopis maa must. Või hoopis hing paelaga kaelas. Või hoopis keel hammaste vahel. Või nii, et maa müdiseb. Eks näeb!