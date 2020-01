Haigekassa hakkas rahastama NIPT testi

Haigekassa hüvitab testi juhul, kui raseduse esimese kolme kuu ajal tehtud sõeluuringuga leitakse suurenenud risk loote kromosoomhaiguseks. Haigekassa hüvitab testi ka juhul, kui peres on varasemalt sündinud kromosoomhaigusega laps või on emal terviseseisund, mis välistab teisi täiendavaid uuringuid.

NIPT testi on võimalik kasutada esimese trimestri sõeluuringu järgselt keskmise riskiga rasedatel, kelle riskirühmas esineb just enamik kromosoomhaiguste juhte, mis täiendavate uuringuteta võib jääda tuvastamata. „NIPT test võimaldab üles leida enamik seni märkamata jäänud juhtudest. Ema verest võetud proov aitab täpsustada riski erinevateks kõrvalekalleteks nagu näiteks Downi sündroom, Turneri sündroom, Edwardsi sündroom ja Patau sündroom,“ rääkis haigekassa eriarstiabi ekspert Tanel Kaju.

Kaju sõnul on enne lootevee või platsenta analüüsi kasuks otsustamist NIPT testi tegemine lapsele ja emale ohutum, kuna testmaterjali jaoks võetakse emalt vaid vereproov. „NIPT testi abil saab arst otsustada, kas kromosoomhaiguse esinemise riski tuleks lisaks kontrollida prooviga koorionikoest või looteveest,“ selgitas Kaju. Sellisel viisil on võimalik vähendada tõsisemat sekkumist vajavate protseduuride arvu, mis on seotud väikese raseduse katkemise riskiga.

Küll aga ei ole NIPT test alati esmane valik ning sellega ei leita kõiki geneetilisi muutusi. „Kui raseduse esimese trimestri sõeluuringul avastatakse kõrge kromosoomhaiguse risk või loote väärareng, siis pakutakse rasedale kohe esmavalikuna lootevee või platsenta uuringut, et tuvastada kromosoomides muutuseid, mida ka NIPT testiga ei saa veel tänapäeval diagnoosida“ tõdes Kaju.

Lapseootel emadele on lisaks NIPT testile kättesaadav ka lai valik teisi haigekassa poolt hüvitatavaid uuringuid, mis aitavad hinnata sündimata lapse tervislikku seisundit ja tõenäosust kromosoomihaiguste olemasoluks. „Lisaks teistele uuringutele on NIPT test on üks täiendav võimalus, mis aitab tagada, et lapseootel emadel oleks jätkuvalt turvatunne enda ja oma lapse tervise üle,“ lisas Kaju. Testi hüvitamiseks on haigekassa 2020. aasta eelarvesse planeeritud üle poole miljoni euro.