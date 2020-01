Terviseamet soovib iluteenuste turust paremat ülevaadet

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul arenevad iluteenused pidevalt ning kasutusele võetakse järjest enam uusi protseduure ja aparaate, mille turvaline kasutamine nõuab uusi oskusi ja senisest asjatundlikumaid taustateadmisi. „Täna võib Igaüks oma hetkemõtte ajel avada „ilutoa“ ning kui tundub, et vist läks valesti, kaob kiiresti silmapiirilt ja alustab oma tegevust uuesti mõnel teisel tänavanurgal,“ ütles Jürilo, kelle sõnade kohaselt ei võta majandustegevusteate esitamine majandustegevuse registri e-keskkonnas kuigi palju aega, kuid sellest saadav kasu on suur nii tarbija kui teenusepakkuja jaoks. „Parema ülevaate saamine aitab nii kvaliteetset teenust otsivat tarbijat kui ka ausat teenusepakkujat, kes on investeerinud nii oma sisseseadesse kui töötajate koolitamisse.“