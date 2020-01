Mullu 11 kuuga tasuti 6,7 protsenti rohkem makse kui aasta varem samal ajal

Käibemaksu tasumise kasv novembris eelmise kuuga võrreldes kiirenes, ulatudes 11,6 protsendini. Tegevusaladest panustasid novembris käibemaksu tasumise kasvu enim taime- ja loomakasvatus ning jaekaubandus, kus tasumine kasvas mullusega võrreldes vastavalt 834 ja 11 protsenti. Taime- ja loomakasvatuse kasvu vedas teravilja müügi kasv, kuna jätkuvalt realiseeritakse mullust rekordsaaki. Jaekaubanduse tasumise kasv tuleneb eelkõige spetsialiseerimata kaupluste müügi kasvust, kus on ülekaalus tööstuskaubad. Üheteistkümne kuuga kokku on käibemaksutulu 6,3 protsenti suurem kui eelneval aastal.

Erinevate aktsiiside tulu kokku on 11 kuuga kasvanud 5,9 protsenti võrreldes 2018. aastaga. Aktsiisitulu kasvu veab endiselt tubakaaktsiis, mida tasuti novembri eest 4,5 protsenti rohkem kui aasta tagasi ning 11 kuu eest kokku on laekunud eelarvesse 15,5 protsenti rohkem kui aasta varem. Tubakaaktsiisi tasumise kasvu taga on peamiselt salaturu vähenemine ning sigarettide aktsiisi 10-protsendiline tõus 2019. aasta jaanuaris. Kütuseaktsiisi viimaste kuude tasumise kasv asendus novembris väikese langusega, millesse panustas nii diislikütuse kui ka bensiini deklareerimise vähenemine, vastavalt 3,1 ja 2,9 protsenti 2018. aastaga võrreldes. Aasta kokkuvõttes on võrreldes 2018. aastaga kütuseaktsiisi tasumine kasvanud 7,2 protsenti.