Käru noortejuht Alice Merela ütles, et noortel on uute rahvamaja kolmandal korrusel olevate ruumide üle hea meel. Varem jagasid nad ruume rahvamajaga ning noored pidid koomale tõmbama kui ringid või treeningud saali harjutama tulid.

Merela märkis, et katusealused ruumid seisid täiesti kasutamata ja olid muutunud asjade hoiustamiskohaks. «Algselt oli plaan, et vabatahtlikud päästjad teevad need enda ruumideks, kus aega veeta, kuid tegin siis ettepaneku, et võime ehk ruume jagada kui need kord juba valmis ehitame,» lausus ta.