Paide avatud noortekeskuse poolne korraldaja Tene Must ütles, et pääsu suurele Simple Sessionile tuli Paidesse lunastama 17 rulatajat. «Neist kümme pääsesid edasi finaali ning finaalis selgitati välja kolm parimat, kellel avaneb siis elu võimalus suurvõistlusel ennast näidata,» sõnas ta.

Järvamaa rulasõitjaid kahjuks eelvõistlusel osalemas polnud, kuid Must nentis, et tegelikult on üks meie ekstreemsportlane juba koha suurvõistlusele taganud. Kutse võistlusele sai Andris Kaldvee Türilt ning temaga koos Tene Must ja noortekeskus rulavõistlust korraldaski. Oma abistava õla pani ettevõtmisele alla ka firma Keerdtrepp.