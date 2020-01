Tellijale

Naiskodukaitse Järva piirkonna esinaine Kerlin Tealane selgitas, et 2019. aastal liitus Naiskodukaitse Järva ringkonnaga üheksa kodutütart: "See on väga suur arv ja harukordne, kui nii palju kodutütreid Naiskodukaitsega ühel kalendriaastal liitub. Need samad noortejuhid, kellele me tänu võlgneme, on ühtlasi aktiivsed naiskodukaitsjad."