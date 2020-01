Tellijale

Paide poiste treener Viljar Pennerti sõnul on need võistlused mängijatele heaks proovikiviks. «Tulemusest tähtsam on noormängijate arendamine ja võistlusolukorras hakkama saamine,» lausus ta.

Nagu võistlussarja nimigi ütleb, on vastamisi just väiksemate korvpalliklubide võistkonnad, kes on tasemelt küllaltki võrdsed. Treenerite eesmärk on mänguaega anda kõigile kohalolijaile ning katsetada erinevaid kombinatsioone.