Paide politseimaja vabad kabinetid muudeti millekski väga eriliseks

PPA teabehaldusbüroo vanemkoordinaator Karin Sadam selgitas, et laste ülekuulamistuba on tavapärasest, pigem kantseliitlikust ametniku kabinetist erinev ruum, mis on sisustatud lapse huve silmas pidades. See vähendab lapses ärevust ja hirmu menetlustoimingu suhtes. „Näiteks on seal ka väiksemale lapsele sobiva kõrgusega laud, millelt ta ise pliiatseid võtma ja joonistama ulatub,“ täpsustas ta. „Samuti on seal diivan või tugitool, mis võimaldab lapsel valida talle mugavam istumisasend ja laps tunneb end turvalisemalt.“