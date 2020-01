Telia hoiatab õngitsuskampaania eest

"Kuigi meie klientide teadlikkus on õngitsuskirjade äratundmisel järjest parem, tuletame meelde, et ühegi sellise kirja või auhinnamängu puhul ei tohi oma paroole ja muid andmeid kuhugi kirja panna," ütles Telia Eesti küberturvalisuse valdkonna juht Aigar Käis pressiteates.

Õngitsuskirju saab ära tunda veebilehe aadressiriba järgi, kuna see ei vasta tegeliku teenusepakkuja veebilehe aadressiga. Samuti soovitab Telia inimestel kahtluse tekkides alati teenusepakkujaga ühendust võtta ja kontrollida, kas ikka tegu on viimase poolt koostatud kirja või auhinnamänguga.

Samuti rõhutas Käis, et Telia ei küsi kunagi oma klientidelt isikuandmeid e-kirja teel. Lisaks reedab tema sõnul suurema hulga õngitsuskirju see, et nendes on grammatika vigane.