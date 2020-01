Vaata, kuidas politsei roolijoodikut taga ajas

Eile kella 18.40 ajal sai Paides alguse tagaajamine, mille käigus rammis põgenev roolijoodik Parkali tänavale pargitud sõiduautot. Läbi linna kulgenud sõit lõppes Pärnu tänaval, kui põgeneva Kia juht võõra eramaja hoovi sõitis, sealt said politseinikud ta ka kätte. Autot juhtinud mees oli politsei esindaja sõnul alkoholi tarvitanud.

Järva Teataja andmeil sõitis politsei eest minema 60 aastane mees, kes on politseile juba tuttav roolijoodik.

Paide politseijaoskonna inimesed on äärmiselt tänulikud inimesele, kes märkas võimalikku joobes juhti ja neid sellest kohe teavitas. Tema käitumine on hea näide sellest, kuidas igaüks meist saab liiklusturvalisusele kaasa aidata. Kõik me saame märgata ja sekkuda ning politseile teada anda, kui näeme kahtlast tegevust liikluses. Tänu sellele inimesele hoiti ära antud teo hullemad tagajärjed.