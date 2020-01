Mürgistusteabekeskuse uus veeb on kättesaadav ka vaegnägijale

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul arvestati veebilehe uuendamisel tänapäeva kasutaja vajadustega. „Näiteks on võimalik telefoniga kodulehte sirvides sealt otse mürgistusteabekeskuse numbrile 16662 helistada,“ ütles Oder, kelle sõnul pakub uuendatud veebileht suuremat võimalust uurida vajalike esmaabivõtteid erinevate mürgiste ainete puhul. „Lisaks pikematele artiklitele saab kiire otsinguga leida küsimusi tekitanud mürgiaine korral esmase kiire tegutsemise soovituse.“

Täiesti uudne on noortele peredele, õpetajatele ja tervishoiutöötajatele pakutav võimalus tellida uudiskirja, kus igal hooajal näiteks võetakse kokku toimunu ja hoiatatakse eesoleva perioodi võimalike trendide ja mürgistusjuhtumite eest. „Mürgistused on ju hooajalised ja oskame suuresti prognoosida mürgistusohtusid erinevas ajas. Seetõttu on uudiskiri hea võimalus näiteks väikelaste vanematele operatiivselt meelde tuletada, millele tuleb tähelepanu pöörata“ ütles Oder.