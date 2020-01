Renate "Eesti Laulu" loost valmis klaveriversioon

Järvamaalt Albu kandist pärit lauljatar Renate on tuntud selle poolest, et ta on sageli teinud "Eesti Laulul" ja Eurovisioonil osalenud lugudest klaveriversioone. Sel aastal osaleb Renate ka ise "Eesti Laulu" konkursil ning tegi klaveriversiooni valmis enda loost "Videomäng".