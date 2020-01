Algab elektriliste sõidukite ostutoetuseks taotluste esitamine

„Taotlusi sai E-toetuse keskkonnas sisestama hakata juba möödunud aasta 18. detsembrist ning seni on huvi olnud üle ootuste suur,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhataja Antti Tooming. „Vaatame esitatud taotlused läbi nende laekumise järjekorras maksimaalselt 70 päeva jooksul. Kui taotlus on menetlusse võetud, siis hindame selle lõpuni ja anname taotlejale võimaluse vajadusel puudusi parandada. Kindlasti ei tähenda taotluses puuduse leidmine automaatselt, et taotleja on toetusest ilma jäänud,“ selgitab Tooming. „Rõhutame veel, et kui tekib probleeme taotluse sisestamisel, esitamisel ja hilisemates toimingutes, siis võib julgesti pöörduda KIKi töötajate poole. Soovime igati abiks ja toeks olla,“ lisab ta.