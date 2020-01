Mullu väljastati 69 000 meeldetuletust sundkindlustuse vältimiseks

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on viimase viie aasta jooksul pidevalt kasvanud sõidukiomanike arv, kellel on oht saada kindlustamata sõiduki sundkindlustus. „Enamik reageerib meeldetuletustele nii, et sundkindlustust ei teki. Siiski jääb osadel juhtudel LKF-i meeldetuletus tähelepanuta, näiteks kui auto ei ole töökorras. Mõnikord ei saa inimene meeldetuletust kätte, sest on oma elukohaks registreerinud suvekodu. Seetõttu on mõistlik ise aeg-ajalt kontrollida, kas sõidukil on kindlustuskohustus,“ ütles Potsepp.