Lõpuspurt: Järvamaa tegu saab hääletada veel loetud tunnid

Esna galerii

Ei ole tavapärane avada galeriid linnadest eemal külas, kus elab poolsada inimest. 13 aasta eest Esna kunagise raudteejaama naabrusse endise poemaja soetanud Martin ja Lilian Bristol remontisid pere eluruumideks hoone ülemise korruse. Alumisel korrusel seadis Lilian sisse tekstiili- ja kullatikkimise töötoa ning Martin puutöökoja. Neil tekkis küsimus, mida teha nende tööruume ühendava jõude seisva omaaegse poesaaliga.

Kaugus linnadest ettevõtlikku peret ei heidutanud ja sel kevadel avasid nad Eesti-aegses kauplusemajas galerii.

Kaks korda aastas on Esna galeriis üritused, mille roll on mõtestada näitusega esile tõstetud väärtusi ja oskusi. Galerii idee on välja kasvanud veendumusest, et kiirete naudingute ajastul on nälg ajatute väärtuste järele üha suurem. Loominguline meisterlikkus saab ilmneda üksnes mingi teemavaldkonna läbi ja lõhki tundmise, sellesse süüvimise ja pühendunud töö koosmõjus.

Püsiekspositsioonist leiab parimate kaasaegsete meistrite töid, nagu Anni Kreemi lapitehnikas seinatekstiilid, Andres Ansperi puitobjektid, Aivar Rumvolti rakukeraamika, Nestor Ljujuki originaalgraafika, aga ka Lilian Bristoli kuldtikandid.

Hillar Hanssoo põhikooli ehitus

Paide Hillar Hanssoo põhikooli projektiga hõlmatavat territooriumi on ligi kaks hektarit, uuel hoonel on suurust ligi 4400 ruutmeetrit. Energiasäästlikul koolimajal on kaks korrust. Klassiruumide seinad on sisemuses valdavalt klaasist. Küttena kasutatakse maa- ja vajadusel ka kaugkütet, katusele on paigaldatud päikesepaneelid.

Enim tähelepanu ongi koolimaja saanud sellega, et on ringikujuline ja spiraalselt mööda fassaadi kulgev terrass viib maapinnalt peaaegu katuseni välja. Paide MEKi tegevdirektor Janek Lohu on öelnud, et kandilisest majast ümmargust ehitada polnud lihtne, kuid hakkama ettevõte sellega sai.

Õuealal näeb lauatenniselaudu, rulaparki, jalgrattaparklat, väliõppeklassi, malemänguplatsi ja võrkpüramiidi. Paide linn sai koolivõrgu korrastuse eesmärgil uue koolihoone ehituseks Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust ligi 4,5 miljonit eurot.

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga laiendus ja muuseumide keskus

Novembris avas Järva-Jaanis uksed märkimisväärselt uuenenud vanatehnikamuuseum. Kolme aastaga on vanatehnika varjupaika ehitatud viilhall tehnika näitamiseks ja ennistuseks ning remonditud ära muuseumide keskuseks mõeldud hoone.

Järva valla muuseume ühendavast keskusest leiavad külastajad edasi tee teistesse muuseumidesse. Keskus on pidevas arengus ja täieneb väljapanekutega.

Uued muuseumihooned võimaldavad võõrustada Järva-Jaanis paremini ekskursioone ja pakkuda neile veelgi põnevamaid tegevusi. Ehkki vanatehnika varjupaigal on üle 500 eksponaadi, on katuse alla viidud põhiliselt tuletõrjeajalooga seonduvad ja eriliselt hinnalised masinad.

Muuseumide keskuse ehitus läks maksma ligi miljon eurot. Lõviosa rahastusest tuli Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi meetmest.

Marko Remlik rammumeeste paremikus

Rammumeeste Meistrite liiga finaalist osavõtu unistuse leheveergudel avaldanud Aravete päästekomando päästja Marko Remlik tegi selle tänavu teoks. Teise koha vääriliselt.