Uus mürgistusinfo leht 16662.ee aitab mürgistusi ennetada ja esmaabivõtteid õppida

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder ütleb, et kõik mürgistused on ennetatavad. „Uue veebilehe lõime selleks, et kogu mürgistustega seotud info oleks Eesti inimeste jaoks mugavalt ühte kohta koondatud,“ selgitas Oder, kelle sõnul on uuendatud veebileht väga hea võimalus end mürgistustega seotud küsimustes kurssi viia ja seeläbi ka mürgistusi ennetada.