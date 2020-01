Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

„Väikesele riigile nagu Eesti võib suurte, end EL-i tarbijatele suunanud e-kauplejate või platvormide korrale kutsumine üle jõu käia ning tänu tarbijakaitsealase koostöö määrusele saame senisest paremini kasutada ühise tegutsemise võimalusi teiste riikide tarbijakaitseasutustega. Riikide-ülese tegutsemise puhul on vajadusel võimalik kauplejaga läbirääkimistesse kaasata ka Euroopa Komisjon. Kuna internetis kauplejaid lisandub jõudsalt nii Eestis kui EL-is ning ligi kaks kolmandikku EL tarbijakaebusi on seotud just e-kaubandusega, siis on oluline, et kauplejate üle tehtaks tõhusat järelevalvet ja toimiks vastastikune hoiatussüsteem ka teise riigi elanikke kahjustada võivatest rikkumistest,“ selgitas MKM siseturu asekantsler Kristi Talving.