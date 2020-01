Galerii: Raamatukogus lauldi, mängiti ja tehti käsitööd

Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender selgitas, et rahvakultuuri keskus on nimetanud käesoleva aasta Eesti rahvajutu aastaks. Türi raamatukogus käis sel puhul Eesti rahvajutte lastele rääkimas ja regilaule laulmas näitleja ja muusik Maili Metssalu. „Lastehommik oli nii põnev, et lapsed unustasid isegi nutitelefonidesse kiigata. Koos Mailiga võeti üles lauluviis ja kuulati, mis häält teeb parmupill,“ sõnas ta. „Palju elevust tekitas vana rahvamäng, millest võtsid osa nii suured kui väikesed. Vanal ajal punusid tüdrukud paelasid, mida sai siduda juustesse või kinkida ka sõbrale. Selline vahva komme on veel siiani säilinud, kus punutakse sõbrapael ja siis vahetatakse omavahel. Meiegi punusime sõbrapaelad kõigepealt endale, siis sõbrale ja lõpuks ka emmele-issile.“

Maili Metssalule on südamelähedane kõik, mis on seotud pärimusega. Ta on tegev mitmetes pärimusega seotud ettevõtmistes. Maili on loovjuht rändteatris Vaba Vanker, kus nad etendavad pärimusteemalisi etendusi. Hakkaja naine on tegev ka Kultuuriklubis Baas ning korraldab ka Särina kultuurifestivali.