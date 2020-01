Töötukassa tänas maakonna parimat tööandjat ja koostööpartnerit

Tänati ka maakondade parimaid tööandjaid ja koostööpartnereid.

Järvamaa Aasta Tööandja on Puidutööstusettevõte VTM Pluss OÜ, ettevõte on üks suuremaid tööpraktika korraldajaid. Tööotsijatele pakutakse proovipäevavõimalust, kasutatakse palgatoetust, leitakse tööd ka vähenenud töövõimaga inimestele ning vajadusel on kaasatud tugiisikuid

Järvamaa Aasta Koostööpartner on MTÜ EQUILIBRE. MTÜ-l on Hobukooli park, kus kasutatakse inimestele uute oskuste arendamiseks ja nende tervise taastamiseks psühho-sotsiaalseid vahendeid ja ratsutamisteraapiat. Kuna klientide hulgas on palju erivajadustega inimesi, siis läbis MTÜ juht hiljuti ka ise tugiisiku koolituse.

FOTO: Eesti Töötukassa

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles tänuüritusel tunnustuse saajatele: „Hea koostöö ei tähenda meeldivaid koosviibimisi, koostöö tugevust näitab see, kuidas saadakse hakkama rasketes olukordades. Mul on hea meel, et meil on tugevad partnerid ja tööandjad.“