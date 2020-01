Tellijale

Vee perearstikeskuse perearst Ingrid Alt sõnas, et igas olukorras pole inimesel üldse tarvis arsti juurde tulla. «Suurem osa inimesi kasutab iga päev arvutit ja seetõttu pole keeruline oma tervisemurest arstile e-nõustamise kaudu teada anda,» ütles ta.

Alt märkis, et e-nõustamise laialdasem kasutus vähendaks järjekordi perearstide juures ja lahendaks olukorra, kus haige inimene peab kodust välja tulema, ohustades sellega nii enda kui ka teiste tervist. «Samuti on distantsilt hea ravida neid, kes kuuluvad küll nimistusse, kuid on elama või õppima asunud mujale ega saa perearsti vastuvõtule tulla,» lausus ta.