Uus koroonaviirus levib Hiinast väljapoole

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõuniku Irina Dontšenko sõnul pole veel püsivat inimeselt-inimesele haiguse levikut täheldatud, küll aga kasvab pidevalt väljapool Hinnast registreeritud 2019-nCoV haigusjuhtude arv - Tais 4, Jaapanis 1, Lõuna-Koreas 1, USAs 1. Kõik nad viibisid enne haigestumist Wuhanis. „Olukorda suhtutakse täie tõsidusega ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas esmaspäeval, et kutsus kokku erikomitee, mis hakkab arutama uue viiruse levimisega seonduvat,“ ütles Dontšenko

Nakkus sai alguse Wuhan linnas elusloomade ja mereandide turult. Haigestunutel tekkis palavik, hingeldus ja kopsupõletik. Hiinas registreeritud juhtudes 102 oli raske haiguse kulg ja tuvastatud kontaktsed (üle 2000) on meditsiinilisel jälgimisel. Kinnitust on leidnud 9 surmajuhtu.

WHO ja Hiina ametlike andmete kohaselt on täheldatud piiratud inimeselt inimesele levik, mis vajab veel täiendavat kinnitust. Haiguse täpne iseloom ja uue koroonaviiruse omadused on selgitamisel. WHO andmetel (21.01.2020 seisuga) on Wuhani tervishoiutöötajate seas registreeritud 15 kinnitatud haigusjuhtu, kelle haigestumise asjaolud on välja selgitamisel.