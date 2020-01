Eesti turvalisust kindlustab mitmekesisem vabatahtlike kaasamine

„Kümmekond aastat tagasi teoks tehtud mõte luua Eesti turvalisuse ühe alustala – vabatahtlike päästjate – esindusorganisatsioon, on olnud jätkusuutlik ja tänaseks päevaks oleme tõestanud, et vabatahtlikest on kujunenud siseturvalisuse valdkonnale suur ja oluline tugi,“ ütles siseminister Mart Helme Päästeliitu õnnitledes. „Oleme nende kümne aasta jooksul näinud, kuidas rohujuuretasandilt alguse saanud ideid on võimalik suurteks ja võimsateks puudeks kasvatada – rahva enda algatused ja vabatahtlike tegutsemistahe teevad meid riigina tugevaks. Suur tänu meie vabatahtlikele päästjatele, vabatahtlikele merepäästjatele ja valdkonna eestvedajatele, teie olete meie kogukonnahinged ja sädeinimesed. Teie olete need, kes meie riiki edasi viivad,“ lisas Helme.

Pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd sõnas paneeldiskussioonil kaasa rääkides, et siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikuna tegutsemise vastu on ühiskonnas suur huvi ja uuringud näitavad, et Eestis on ligi 100 000 inimest, kes on mõelnud vabatahtlikuks päästjaks saamisest või abipolitseiga liitumisest. Asekantsleri sõnul on lähiaastate väljakutseks need inimesed vabatahtlikena valdkonna tegevustesse kaasata. Lahenduseks võiks olla siseturvalisuse vabatahtlike tegevuste mitmekesistamine ja vabatahtliku päästjana tegutsemise suurem väärtustamine.

„Lisaks motiveeritud inimeste kaasamisele peame väheste ressursside kiuste säilitama valdkonna jätkusuutlikkuse ja heatahtliku suhtumise erinevatesse osapooltesse,“ märkis Murd. „Lõhe võimaluste ja vajaduste vahel on olemas ning ressursse võiks kõigil alati rohkem olla. Hea meel on tõdeda, et nii Riigikogu liikmete kui Eesti ettevõtjate hulgas on neid inimesi, kes rohkemate ressursside leidmisele kaasa aitavad. Me kõik tegutseme ühise eesmärgi nimel – et inimeste elu ja tervis oleks hoitud,“ sõnas Murd.

