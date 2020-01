Järvamaalt pärit mees jõudis esimese eestlasena üksi suuskadel lõunapoolusele

Tellijale

Tuuleveski on alpinistina vallutanud maailma kõrgeimate mägede tippe. Mõte üksinda lõunapoolusele suusatada sai ta aga kahe aasta eest, kui osales Patagoonia matkal Lõuna-Ameerikas. Tuuleveski meenutab, et nende norrakast grupijuht, kes ühtlasi on tugev polaarmatkade sell, käis talle sellise idee välja.